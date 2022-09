Gonella (AISLA Firenze): "La XV Giornata Nazionale simbolo di rinascita"

"La XV Giornata Nazionale sulla SLA rappresenta una rinascita dopo anni terribili per la nostra comunità". A dirlo ai microfoni di Radio Toscana Barbara Gonella, Presidente di AISLA Firenze. Per Gonella, infatti, la Giornata "ha un valore particolare perché usciamo da un periodo durissimo che ha colpito ancor di più tutte le persone con disabilità, come quelle con SLA e i loro familiari caregiver". A rimarcare la vicinanza delle Istituzioni alla causa delle persone con SLA "centinaia di comuni in Italia illumineranno stasera i monumenti di verde, il colore della speranza". "Nella sola città metropolitana – ha ricordato Gonella – di Firenze hanno aderito 14 Comuni", tra cui Firenze che illuminerà le porte storiche. La Giornata Nazionale di domani è importante perché "il ricavato sarà devoluto alle persone con SLA per sostenere le spese per le bollette elettriche".

Fonte: AISLA Firenze