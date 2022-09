Guida sotto effetto dell'alcol, denunciati in 9 a Firenze

Nove persone, tre donne e sei uomini, sono state denunciate dai carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze in quanto trovate alla guida di auto e moto con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. La scorsa notte, in via de Vanni, i militari hanno deferito in stato di libertà tre ragazze, rispettivamente di 23, 27 e 28 anni, che all'esito dei controlli mediante l' etilometro sono state sorprese alla guida di autoveicoli con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita normativamente. I sei uomini, di età compresa tra i 23 e i 46 anni, sono stati trovati invece nell'ultima settimana alla guida sempre sotto l'effetto di sostanze alcoliche. A tutti è stata ritirata la patente di guida, trasmessa alla locale prefettura per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione.