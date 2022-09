'Il Cinema della Normale' torna il piazza dei Cavalieri: una rassegna di film con al centro la 'Storia'

“Il Cinema della Normale” torna da martedì 20 a sabato 24 settembre, tutte le sere alle ore 21 in Piazza dei Cavalieri. La rassegna di film, organizzata dalla Scuola Normale Superiore in collaborazione con il Cinema Arsenale, quest'anno ha come tema Lo schermo della Storia.



Aprirà il ciclo la pellicola cult La Battaglia di Algeri, di Gillo Pontecorvo, introdotta da Carlo Boccadoro, Direttore artistico de I Concerti della Normale. Mercoledì sarà la volta di Miss Marx, di Susanna Nicchiarelli che – presente alla proiezione – incontrerà il pubblico; giovedì Maurizio Ambrosini curerà la breve introduzione a Bastardi senza gloria, di Quentin Tarantino; venerdì Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau sarà sonorizzato dal vivo da Davide Barbafiera e Tommaso Tanzini; chiuderà la rassegna Il cattivo poeta, di Gianluca Jodice che incontrerà il pubblico presente in piazza.

"Il Cinema della Normale" è a ingresso libero.