Maltempo Toscana, alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco

Alberi caduti, tegole pericolanti e rami in strada. Questi gli interventi per cui sono stati chiamati i vigili del fuoco della Toscana dopo la pioggia e il forte vento di questa mattina, sabato 17 settembre.

A Firenze sono in coda circa 50 intervenuti su zone come via delle Forbici e via delle Panche. A Prato alle 11 in via Vivaldi un albero è caduto in strada, danneggiando un'auto in sosta. La squadra ha provveduto alla rimozione della pianta per permettere il ripristino della circolazione. Non risultano persone coinvolte.

Il maltempo ha colpito anche l'Empolese Valdelsa con forti raffiche e piogge.

Interventi per rami e oggetti pericolanti, dovuti al maltempo, sono in corso in varie parti della città dalle 10 di questa mattina. Attualmente sono 5 quelli effettuati e una decina le richieste ancora da evadere.