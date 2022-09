Muore a 9 anni per un malore improvviso e fatale a Empoli

Una notizia che getta nello sconforto le frazioni a Est di Empoli, Pontorme e Cortenuova. Un bimbo di 9 anni è scomparso a causa di un malore improvviso e imprevedibile. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione e confermata dai tanti vicini ai familiari che si sono trovati di fronte a un profondo e inaccettabile dolore. La famiglia abita a Pontorme, dopo aver soggiornato per un periodo nella vicina Cortenuova. Nella serata di giovedì scorso il principio del malore risultato poi fatale. Giunti sul posto i sanitari inviati dalla Misericordia di Empoli e l'elisoccorso Pegaso. Quest'ultimo purtroppo non ha potuto cominciare le operazioni di trasferimento perché la vicenda aveva preso una piega diversa, purtroppo la peggiore possibile. Per capire cosa sia accaduto, ci penseranno gli operatori di medicina legale a Firenze Careggi con un esame sulla salma.