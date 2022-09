Trovato il corpo carbonizzato di una persona in via Fanfani a Firenze questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano sono intervenuti in zona Castello. Alle 11.10 la segnalazione dell'incendio del mezzo, all'interno del quale vi era una persona di cui non sono noti sesso e generalità. Indaga la polizia. Presente anche il personale sanitario nonostante la persona sia morta durante il rogo.