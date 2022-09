Ponte sull'Orme, FdI: "Frazione divisa in due, la nostra proposta sul traffico"

La delegazione locale di Fratelli d’Italia, con la candidata alla Camera Chiara Mazzei, si è recata sui luoghi del cantiere del ponte sull’Orme per verificare i reclami sollevati da commercianti e residenti.

“La frazione di Pontorme appare di fatto divisa in due dall’inizio dei lavori sul ponte - dichiara il Capogruppo Poggianti - la viabilità alternativa, così come pensata e realizzata dall’amministrazione, penalizza i commercianti di viale Petrarca - via Carrucci, che vedono diminuire la normale affluenza di clienti, a causa del traffico ridotto e di una segnaletica verticale fuorviante”.

“L’attuale segnaletica, infatti, si limita ad apporre un divieto di transito a lato via Carrucci e un cartello di strada senza uscita a lato P.zza Toscanini, angolo via XX settembre. In realtà ben si potrebbe convergere la circolazione del traffico verso P.zza Toscanini - via J.Carrucci, su strada vicinale ad uso pubblico, con apposizione della relativa e giusta segnaletica. - Nelle parole della Consigliera Di Rosa - In questo modo si ripristinerebbe la consueta circolazione su via Carrucci, di fronte alle attività commerciali, e si eviterebbe l’attuale sovra traffico su viale Cherubini. Inoltre, proponiamo la realizzazione di una passerella temporanea per l’attraversamento ciclopedonale delle sponde dell’Orme, che congiunga via Carrucci con la Tosco Romagnola, tale da permettere ai cittadini al di qua e al di là del fiume di continuare a mantenere le proprie abitudini, senza rimanere isolati”.

“Fratelli d’Italia ascolta i cittadini e con diligenza traduce segnalazioni in proposte da presentare alle istituzioni - così la candidata alle politiche Mazzei - “i nostri Consiglieri comunali con un’interrogazione chiederanno chiarimenti all’amministrazione, in ordine al perché si continui a vietare il transito su P.zza Toscanini - via J.Carrucci, dato il consenso manifestato dal proprietario della strada stessa, e solleciteranno un intervento rapido che possa al più presto ristabilire la situazione precedente”.

Fonte: Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa