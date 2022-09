Un 26enne romeno è stato arrestato dai carabinieri di Buti e di Pontedera per un tentato furto in casa.

Nel primo pomeriggio di ieri a Buti una 67enne ha trovato l'uomo in casa sua. La donna non si è persa d'animo e con molto sangue freddo ha chiamato il numero di emergenza 112. In pochi minuti i carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo prima che riuscisse a fuggire.