Spacca finestra e lancia oggetti contro la moglie, allontanato da casa

Dopo l'ennesimo litigio per soldi il marito aveva spaccato una finestra di casa con un vaso e aveva lanciato oggetti contro la moglie (sedie, piante, bicchieri). Per questo la vittima, una donna di 50 anni italiana, ha chiamato lo scorso 15 settembre la polizia di Lucca uscendo in strada.

Le volanti hanno visto la devastazione provocata dall'uomo e hanno ascoltato il racconto della donna: una relazione difficile, con litigi dovuti a motivi economici e all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti da parte del marito.

Una volta sentito il pm di turno, la polizia ha provveduto all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare dell'uomo. Il provvedimento è divenuto operativo oggi.