Spaccata in un negozio per rubare il fondo cassa, arrestato a Livorno

Ha spaccato una vetrata con una base in cemento per ombrelloni del bar vicino per prendere il fondo cassa di un negozio di prodotti naturali di Livorno. Un 32enne è stato arrestato a Livorno dai carabinieri di zona. Alla vista dei carabinieri della compagnia di Livorno, ha cercato invano di guadagnare la fuga scalciando e dimenandosi. Il 32enne, di origine romena, è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto in seguito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.