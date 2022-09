Statua della Madonna distrutta dai vandali nel Senese

Una denuncia contro ignoti per la distruzione della statua della Madonna in ceramica di via dei Canneti. È quanto sporto dal sindaco di San Quirico d’Orcia, Danilo Maramai, questa mattina nella locale stazione dei Carabinieri per quello che, con tutta probabilità può essere considerato un atto vandalico nei confronti della sacra effige.

La statua votiva, divelta con il capitello su cui poggiava e caduta in terra in frantumi, è stata rinvenuta questa mattina da alcuni passanti. “Stiamo assistendo ad una serie di atti vandalico negli ultimi mesi nei confronti di beni pubblici. Una situazione che è necessario continuare a monitorare con il massimo impegno da parte delle forze dell’ordine perché episodi simili non abbiano più a verificarsi”.

L’episodio, su cui indagano i carabinieri, risalirebbe nell’arco di tempo compreso tra la mezzanotte e le prime ore del mattino.

Fonte: Comune di San Quirico d'Orcia - Ufficio stampa