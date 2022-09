Torna la Coppa Francesco Ghimenti, i giovani talenti del basket in campo

Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, con l'organizzazione del G.S. FOLGORE Fucecchio, sarà nuovamente assegnata alla squadra vincente la coppa di basket in memoria di un grande volontario che ci ha lasciati troppo presto 22 anni or sono: Francesco Ghimenti.

Francesco è stato sicuramente uno dei personaggi trascinatori del Gruppo donatori di sangue FRATRES di Fucecchio in una realtà ben identificata, proprio per le idee che hanno portato a creare manifestazioni di successo, ponendo le basi di una costante presenza della cultura sulla donazione del sangue nella popolazione, perché attraverso queste manifestazioni si è realizzata concretamente la promozione e la propaganda ed è stato ricostruito il fattore sociale tipico di una cittadina come la nostra.

Francesco è stato uno degli artefici della nascita del Palio delle Contrade a gestione Fratres nell’ormai lontano 1981.

L'evento, giunto alla ventesima edizione, si svolgerà Domenica 18 Settembre come da programma riportato nella locandina.

Si ringrazia la dirigenza del G.S. Folgore per aver permesso questo particolare evento.

L'evento è riservato alla categoria U13 e vedrà come avversari la Folgore Fucecchio, la Basketball Club Lucca, la Juve Pontedera e la Calenzano Basket.