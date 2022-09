Trovato 18enne a Scandicci con uno sfollagente di mezzo metro: denunciato

Nella scorsa notte i militari della Compagnia di Scandicci hanno eseguito una serie di servizi di controllo del territorio che hanno portato a Scandicci alla denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere un 18enne di Firenze, trovato nelle vie del centro in possesso ingiustificato di uno sfollagente di circa 50 centimetri. Al piazzale della Resistenza invece è stato multato e allontanato un 25enne moldavo per ubriachezza molesta.

Per quanto riguarda San Casciano Val di Pesa, un 45enne di zona è stato denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. E' stato infatti trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana e vario materiale per il confezionamento di stupefacente. Infine un 19enne è stato multato e allontanato da una festa della birraa Cerbaia per ubriachezza molesta.