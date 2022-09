Buona anche la seconda: l'Abc Solettificio Manetti espugna il PalaEstra

Prima scappa, poi soffre e alla fine dilaga. Buona anche la seconda per l’Abc Solettificio Manetti che al PalaEstra si impone sulla Mens Sana Basketball con un perentorio 69-95 nella gara valevole per il secondo turno di Coppa Toscana. Un finale frutto di un ottimo avvio, con i gialloblu scappati subito sullo 0-13, e di un’altrettanto scoppiettante seconda parte di gara. Nel mezzo un secondo quarto in cui a farla da padrone è stata invece la reazione dei locali che, approfittando del calo di intensità castellano, dal -18 hanno pian piano ricucito fino a toccare il -2 al rientro dall’intervallo lungo. Poi in casa Abc si è riaccesa la luce, ed è stata la svolta: da quel momento in poi la gara non è mai stata in discussione, con i gialloblu arrivati a toccare anche il +30.

Una vittoria importante, alla cui festa si sono iscritti tutti i dodici a disposizione di coach Walter Angiolini, in attesa dell’ultima giornata che venerdì alle ore 21 vedrà l’Abc Solettificio Manetti tornare al PalaBetti per ricevere il Cus Pisa.

LA CRONACA

Quintetti

Mens Sana: Bacci, Sprugnoli, Empilo, Bovo, Buca

Abc: Belli, Nepi, Corbinelli, Pucci, Scali

Pronti, attenti, via e 0-9 dopo due giri di lancette. Coach Binella si rifugia nel time out per provare ad arginare l’avanzata castellana ma al rientro l’Abc continua ad essere padrona del campo mandando a segno tutto il quintetto. Il primo canestro locale arriva dopo oltre tre minuti a firma Buca dalla lunetta (2-13) ma Corbinelli sale in cattedra per il 4-22. Sul finale l’Abc perde lo smalto iniziale e Siena accorcia con Pannini e Sabia (15-26), finchè Nepi chiude sul 16-28.

Cantini recupera e vola in contropiede servendo l’assist per il 16-30 a firma Geromin, ma i locali alzano il ritmo spinti dai soliti Pannini e Sabia che riportano lo svantaggio mensanino sotto la doppia cifra: 24-30 al 14′. Adesso Siena ci crede e gira l’inerzia, mentre in casa Abc cala l’intensità e Cantini è costretto a lasciare il campo per infortunio. Due canestri consecutivi di Iozzi costringono coach Angiolini al time out sul 29-34, e al rientro si riparte con un bel botta e risposta dall’arco tra Corbinelli e Bacci, preludio al 34-37 a firma Buca. Mentre Scali e Corbinelli sono costretti a sedersi per 3 falli personali, l’Abc si scolla in attacco affidandosi a soluzioni personali che permettono a Siena di andare all’intervallo lungo sul 36-41 e con la gara completamente riaperta.

Dopo la tripla del -2 di Menconi, in casa Abc si riaccende la luce ed inizia un’altra partita. Coach Angiolini mette ordine, la difesa si stringe e in un amen Pucci e Belli ristabiliscono il +10: 44-54 a metà frazione, e vantaggio che non scenderà più sotto la doppia cifra. Sul 46-63 Sabia e Benincasa provano a tenere aggrappati i locali ma l’Abc tiene alto il ritmo e la penetrazione di Nepi spacca in due la difesa senese per il nuovo +21 (50-71), finché Geromin manda tutti all’ultimo riposo sul 52-73.

Un gioco da tre punti di Scali inaugura l’ultimo parziale che, di fatto, serve soltanto a fissare il punteggio. Coach Angiolini dà spazio ai giovanissimi, mentre Nepi e Lazzeri salgono in cattedra a suggellare un mini break di 2-8 che vale il 54-81. L’Abc resta compatta in difesa e trova buone soluzioni in attacco, dilagando fino al +30 a firma Corbinelli (58-88), preludio al 69-95 che fa calare il sipario.

MENS SANA BASKETBALL – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 69-95

Mens Sana Basketball: Bacci 6, Pannini 7, Iozzi 6, Sprugnoli, Menconi 10, Benincasa 10, Buca 13, Meschino, Sabia 8, Bovo 2, Empilo 7, Bartoli. All. Binella. Ass. Scaglia, Spadoni.

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C. 6, Corbinelli 19, Pucci 13, Merlini 1, Viviani, Geromin 4, Scali 19, Lilli, Nepi 9, Tavarez 2, Cantini, Belli 22. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Parziali: 16-28, 36-41 (20-13), 52-73 (16-32), 69-95 (17-22)

Arbitri: Parigi e Vagniluca di Firenze.