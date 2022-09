Ciclismo, oro mondiale per la toscana Vittoria Guazzini

“Che soddisfazione e che orgoglio per lo sport toscano!”. Il presidente della Regione si complimenta con Vittoria Guazzini la giovane ciclista toscana campionessa del mondo under 23 nella cronometro.

“Oggi è un bellissimo giorno – commenta il presidente della Regione sottolineando la strordinarietà della vittoria della giovanissima toscana. Una vittoria storica – ci tiene a sottolineare il presidente- . E’ infatti la prima volta che viene assegnato il titolo iridato cronometro donne under 23 e questo ci rende fieri. Una conquista non facile, che rende merito all’impegno, alla concentrazione, e alla forza di Vittoria. Brava! Hai fatto l’impresa. E chi ama la Toscana non può che dirti grazie!”

La ciclista 21enne toscana della Groupama-Fdj ha chiuso quarta la prova d'élite disputatasi oggi in Australia, davanti a tutte le atlete della sua categoria

Fonte: Regione Toscana