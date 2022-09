L'Use Rosa Scotti fa un altro passo in avanti

Dopo pochi giorni da quello con Firenze, la Scotti lascia una buona impressione anche nel secondo test amichevole disputato sul campo di Mantova dove le biancorosse passano per 60-66. Al di là del punteggio, sono molti gli aspetti positivi che la squadra mette in mostra, tanto che coach Alessio Cioni commenta con soddisfazione la gara. "Abbiamo già una buona attitudine difensiva - spiega - e cerchiamo sempre intensità. Ovvio che ora ci siano alti e bassi con momenti nei quali mancata la giusta fluidità in attacco, ma di questi tempi va bene così a che perché, nel complesso, abbiamo giocato una buona pallacanestro. Nel commentare la gara dobbiamo anche mettere in conto che abbiamo giocato sul campo di un'ottima squadra come Mantova e questo accresce ancora di più i meriti delle ragazze". "Ora dovremo oliare certi meccanismi - prosegue - e cercheremo di lavorare sulle cose che sono da migliorare per farci trovare pronte all'esordio in campionato".



Il tabellino della gara di Mantova:

Peresson 9, Cvijanovic 14, Stoichkova 7, Manetti 9, Ruffini 3, Bambini 8, Patanè 10, Merisio 6, Antonini, Melita. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa