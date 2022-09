Polizze rca: come fare la verifica assicurazione auto oggi e perché è importante

I proprietari di un’automobile devono obbligatoriamente stipulare la RCA con la compagnia assicurativa desiderata nel rispetto dell’articolo 193, comma 1, del Codice della Strada.

In questo modo si ha la possibilità di tutelare sé stessi e la propria vettura in caso di incidenti, nonché di evitare sanzioni amministrative pecuniarie sino ad € 3.464, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente, se il guidatore ha quest’ultima da più di tre anni, o di 10 punti, da meno di tre anni.

Inoltre, l’articolo del Codice della Strada stabilisce che, nel caso in cui il guidatore commetta la stessa violazione almeno due volte nel corso di due anni dall’ultima infrazione, subirà non solo la sanzione su richiamata in misura raddoppiata, ma anche la sospensione della stessa patente da uno a due mesi.

Risulta evidente, allora, come sia importante evitare di guidare con la polizza scaduta. Per tenere sotto controllo lo stato dell’assicurazione può essere effettuata la verifica della copertura, in modo da essere sempre in regola con le normative vigenti.

Controllo assicurazione auto: come funziona

Attualmente è possibile procedere al controllo direttamente online, seguendo modalità diverse a seconda che si necessiti di controllare un veicolo immatricolato in Italia oppure all’interno dell’Unione Europea.

Dal Portale dell’Automobilista alla CONSAP

Al fine di non incorrere a tutte le conseguenze legali che sono state dette in precedenza, gli interessati possono controllare comodamente da casa presso specifici portali istituzionali la validità della polizza propria e altrui.

In merito a ciò, è bene evidenziare due strumenti: il Portale dell’Automobilista, introdotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui chiunque, essendo spinto da valide ragioni, è in grado di verificare la RC di qualsiasi mezzo di trasporto immatricolato in Italia attraverso l’inserimento di alcuni dati, come la targa e la tipologia del mezzo, e la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) con il quale, invece, vengono eseguite le suddette operazioni non solo per i veicoli italiani, previa registrazione presso il Portale Unico delle Richieste.

Infine, si rammenta ai guidatori che nei posti di blocco le Forze dell’Ordine - dalla Guardia di Finanza ai Carabinieri, come anche la Polizia o i Vigili Urbani - hanno l’opportunità di accertarsi se un’auto sia assicurata o meno in pochi minuti. Tra l’altro ciò può avvenire anche attraverso Telepass, Autovelox o telecamere per ZTL.

Perché controllare la propria assicurazione auto

In virtù a ciò che è stato detto sino ad ora risulta di solare evidenza quanto sia conveniente per gli assicurati verificare sempre la scadenza della propria RC Auto affinché costoro, oltre alle sanzioni su richiamate, possano evitare dimenticanze o accertarsi che non siano stati tratti in inganno da truffe ben congegnate.

In conclusione, nel caso in cui venissero coinvolti in un sinistro stradale, grazie alla suddetta operazione, i proprietari delle autovetture hanno la possibilità di verificare e, in un secondo momento, avere la certezza che la controparte abbia tutti i requisiti, nel rispetto delle disposizioni di legge, per rimborsare il danneggiato dai danni fisici, materiali e morali.