Rubano la bici ad un bambino a Montaione, la Misericordia gli regala una nuova

Qualche giorno fa il furto della sua bicicletta, poi gli appelli alla restituzione del sindaco, oggi il bel gesto da parte della comunità di Montaione: il piccolo Manuel adesso può tornare in sella grazie alla bici che la Misericordia di Montaione gli ha regalato.

I fatti risalgono a più di una settimana fa quando la bici di Manuel, giovane montaionese appassionato di ciclismo, era stata rubata proprio davanti casa. Il sindaco Paolo Pomponi sui suoi profili social è intervenuto direttamente per chiedere la restituzione: "Queste cose nel nostro paese, nel mio paese, non possono, non devono succedere, non ci appartengono - ha scritto in un post - In cuor mio voglio continuare a sperare che sia una bravata, una ragazzata, uno spiacevole scherzo! Se così fosse invito l'autore a riportare la bici a Manuel, anche lasciandola nei pressi della sua casa. Per cortesia ridiamo la bici a Manuel"

L'appello, però, non ha prodotto alcun risultato, da qui il bel gesto della Misericordia di Montaione che oggi, nella sala del consilio comunale, ha regalato una nuova bici al piccolo Manuel.

"Questa mattina - scrive il sindaco - si è consumata una di quelle cose, piccole ma molto significative per una comunità come la nostra.

Da sempre, con orgoglio, rivendichiamo i valori che contraddistinguono i montaionesi, quali l'accoglienza, la solidarietà, la generosità.

Grazie alla nostra Misericordia, una delle massime espressioni comunitarie di questi valori, presente in forze con il Governatore Nicola Luongo , il Vice governatore Alessio Gronchi , Sara Orsi , Antonio Baldini e Michele Cucchiara , è stata donata a Manuel una nuova bici, acquistata con un importantissimo contributo della misericordia. Oggi con questo bellissimo gesto, a nome della comunità montaionese, si pone un lieto fine a questa triste vicenda che non appartiene alla storia e cultura montaionese".