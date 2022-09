Abc, il calendario della Serie C Gold

E’ ufficiale il calendario del prossimo campionato di serie C Gold. L’Abc Solettificio Manetti esordirà domenica 2 ottobre alle ore 18 al PalaBetti contro lo Spezia Basket Club, mentre il debutto lontano da casa sarà sabato 8 alle ore 21.15 sul parquet dell’Olimpia Legnaia.

LA FORMULA

In virtù della riforma dei campionati, che dalla prossima stagione segnerà la nascita della nuova serie Interregionale cui seguirà un unico campionato di serie C (senza più la distinzione tra C Gold e C Silver), la formula prevede che al termine della regular season le prime tre squadre classificate saranno direttamente ammesse nel campionato Interregionale 2023/2024, mentre le squadre classificate tra il 4° e l’11° posto effettueranno i playoff per stabilire la quarta ammessa all’Interregionale; tutte le altre parteciperanno al nuovo campionato di serie C. La formula potrebbe essere suscettibile di variazioni e riservare ulteriori ammissioni in Interregionale, che saranno eventualmente definite più avanti.

QUI il calendario.

Fonte: Abc Castelfiorentino