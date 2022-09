Assedio al Castello, la rievocazione a Calenzano

Un salto indietro nel tempo, fino al Trecento. Domenica 9 ottobre si svolgerà, a Calenzano Alto, la rievocazione storica dell’assedio al Castello, avvenuta nell’ottobre del 1325, quando le truppe del condottiero Castruccio Castracani cercarono di conquistare l’antico borgo calenzanese.

La manifestazione coinvolgerà per un’intera giornata, dalle ore 11 alle ore 19, tutto il borgo che sarà allestito come un antico villaggio trecentesco e le vie saranno animate dal mercatino medievale con numerose postazioni di antiche arti e mestieri. Per le strade si esibiranno in maniera continuativa musici, giullari, artisti di strada medievali in alternanza con spettacoli di danza medievale e saranno presenti punti ristoro con menu a tema. Nel giardino del Castello verrà allestito un campo militare con figuranti in costume e laboratori per bambini.

L’evento, il cui programma dettagliato sarà presentato prossimamente, è organizzato dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’associazione medievale Agresto e l’Associazione turistica Calenzano.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa