Chimica, FGL International e Finikem a Castelfranco si uniscono per crescere

FGL International e Finikem diventeranno una sola realtà. Le due aziende di chimica conciaria, che fanno capo alla holding toscana Lapi Group, annunciano la loro intenzione di sviluppare un percorso strategico di unificazione.

L’obiettivo del progetto è quello di integrare le attività di FGL International e Finikem, entrambe con sede a Castelfranco di Sotto (Pisa), che sul mercato sono sempre più percepite come univoche e complementari: la prima si occupa infatti di prodotti per la fase umida della lavorazione della pelle, mentre la seconda di soluzioni per la rifinizione.

L’unione avrà un valore strategico per affrontare con maggiore forza e solidità un mercato sempre più sfidante. La prospettiva è quella di avviare una nuova realtà imprenditoriale univoca dove competenze tecniche, esperienza e know-how possano compenetrare, per proporre al mercato un’offerta più competitiva e innovativa ed un servizio sempre più completo

L’unificazione delle due realtà aziendali avverrà operativamente nei primi mesi del 2023. Saranno portate avanti entrambe le linee di prodotti, una per il wet e una per il finishing. I brand attuali FGL International e Finikem saranno quindi mantenuti in un’ottica di continuità, ma con una gestione imprenditoriale ottimizzata.

Nei mesi di preparazione all’integrazione le aziende continueranno ad operare in modo indipendente con gestione dei magazzini, logistica e fatturazione separati.

La nuova realtà imprenditoriale sarà guidata da Francesco Lapi, attuale Amministratore Delegato delle due aziende, che sarà affiancato dai soci storici di FGL International, Eligio Stoppa e Massimo Rinaldi, e da un nuovo Managing Director, dott. Fabrizio Ugolini, di comprovata esperienza nel settore della chimica conciaria internazionale.

“Lapi Group continua a presidiare il settore della chimica conciaria, suo business storico da oltre 70 anni, offrendo al mercato soluzioni innovative che stiano al passo coi cambiamenti e con le richieste dei clienti- ha dichiarato Francesco Lapi- . L’unificazione delle attività di FGL International e Finikem permetterà di avere soluzioni integrate tra due fasi della lavorazione della pelle strettamente legate”. “Ringrazio coloro che hanno sostenuto le due aziende in questi anni – conclude- e hanno permesso di raggiungere la realizzazione di questo progetto, un’occasione di sviluppo e crescita in vista di futuri successi e traguardi. Sono sicuro che i nostri collaboratori supporteranno questo progetto ambizioso”.

Lapi Group: holding (con fatturato del 2021 di circa 110 milioni di euro) fondata nel 1951 con sede a Santa Croce sull’Arno (Pisa). È formata da nove aziende e suddivisa in due aree specifiche: quella della chimica, principalmente legata al mondo conciario, di cui fanno parte Toscolapi, Figli di Guido Lapi, Finikem e FGL International, e quella industriale, con una conceria a cuoio, la Conceria Gi-Elle-Emme, una lavorazione di pellami e tessuti, Npa Mosè, e la produzione di gelatine con Lapi Gelatine e la spagnola Juncà Gelatines, acquisita a fine 2021.​

Fonte: Ufficio Stampa