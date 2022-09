Conad Nord Ovest anche quest'anno al fianco di Corri la Vita 2022 contro i tumori al seno

Anche per il 2022 Conad Nord Ovest ha rinnovato il proprio sostegno a Corri la Vita, la manifestazione podistica benefica non competitiva nata per sostenere le strutture sanitarie pubbliche dell’area fiorentina specializzate nella lotta contro il tumore al seno. In 19 anni di attività, l’associazione, coinvolgendo oltre 400.000 partecipanti, ha già raccolto e donato oltre 7 milioni di euro e destinati ad aiutare oltre 500.000 donne.

Una partnership importante attraverso cui Conad Nord Ovest vuole ribadire anche quest’anno il proprio impegno e vicinanza all’Associazione, grazie anche alla grande partecipazione e generosità dei clienti che sposano sempre con grande entusiasmo questa iniziativa. Responsabilità, vicinanza e sostegno al territorio sono infatti i valori che guidano da sempre il lavoro e la filosofia di Conad Nord Ovest che, insieme ai propri Soci, si impegna a creare valore per le comunità attraverso il sostegno e la promozione di molteplici iniziative.

Anche per l’edizione 2022 Conad devolverà a Corri la Vita il 10% del ricavato delle vendite di prodotti delle linee “Sapori&Dintorni”, “Sapori&Idee”, “Alimentum”, “Piacersi” e “Verso Natura” (nelle sue linee Bio, Veg, Equo ed Eco), realizzate nell’arco della settimana antecedente alla corsa, nei punti di vendita delle province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo.

“È per noi motivo di profondo orgoglio poter essere al fianco di Corri la Vita Onlus e sostenere il lodevole lavoro che svolge quotidianamente per aiutare e mandare un forte messaggio di incoraggiamento a tutte quelle donne che ogni anno lottano contro i tumori al seno. - ha dichiarato il Direttore Commerciale di Conad Nord Ovest Alessandro Bacciotti - Essere vicini e partecipi delle esigenze delle comunità che ci ospitano è da sempre un valore imprescindibile del nostro operato quotidiano e lo dimostriamo con fatti concreti, grazie all’impegno e alla sensibilità dei nostri Soci sul territorio. Questo è parte del nostro DNA e uno dei nostri obiettivi fondamentali. Per questo rinnoviamo con convinzione il nostro sostegno a Corri La Vita, un’iniziativa preziosa che veicola valori di solidarietà, impegno concreto per le donne, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.”

CONAD NORD OVEST:

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.

Fonte: Conad Nord Ovest