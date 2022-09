Dialoghi d'arte e cultura, ospite agli Uffizi Salvatore Settis

Storico dell’arte e archeologo di fama internazionale, ex direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa: l’atteso ospite, questo mercoledì, dei dialoghi d’arte e cultura degli Uffizi è Salvatore Settis. Fino al 21 dicembre 2022, l’Auditorium Vasari accoglie i cicli di conferenze delle Gallerie degli Uffizi. Gli incontri, che prenderanno avvio ogni mercoledi alle 17 sono aperti al pubblico e accessibili gratuitamente. Gli argomenti affrontati, seppure sempre legati alla vita del museo, toccheranno gli argomenti più svariati: dall’archeologia al teatro, dalla letteratura alla storia dell’arte, fino alle scienze naturali.

Le conferenze spazieranno anche geograficamente, costituendo una specie di Grand Tour tematico: Firenze e l’Europa, fino alla Cina e all’India.

I Dialoghi d’Arte e Cultura, parte di un progetto che dal 2018 ad oggi si propone di rendere le Gallerie centro di diffusione culturale accessibile a tutti, sono dunque tornati in presenza in seguito all’allentamento delle misure anti-Covid. Il riscontro da parte del pubblico, costantemente in crescita sia in termini numerici che di apprezzamento, coinvolge una platea che ormai, grazie alla possibilità offerta dalle dirette social, ha superato i confini cittadini e nazionali.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: "Promuovere l’educazione, la riflessione sulle opere e la condivisione delle conoscenze è tra i principali compiti di un’istituzione culturale come il museo. Si è concluso da pochi giorni, con grande successo, il ciclo estivo, che ha affrontato il tema dell’economia e della finanza nel mondo romano antico; ora andiamo avanti con la serie di conferenze ‘Dialoghi di cultura’, appuntamento a cadenza settimanale in corso da quattro anni ed atteso da un pubblico sempre più vasto e internazionale".

Dialoghi d'arte e cultura, il programma settembre-dicembre 2022

21 SETTEMBRE

Dietro le quinte

Dalla collezione al riuso: una mostra a Milano e un percorso a ritroso

Salvatore Settis

28 SETTEMBRE

Laboratorio universale

L'universo in 'picciol giro'. Le medaglie e gli antiquari in età barocca

Lucia Simonato

5 OTTOBRE

Gli Uffizi e il territorio

Maria Lai e Ulassai. Arte Pubblica e intelligenza collettiva

Maura Picciau

12 OTTOBRE

Dietro le quinte

Dante in mostra. Bilanci e prospettive delle esposizioni dedicate al Sommo Poeta nel settimo centenario della morte

Alessio Monciatti

19 OTTOBRE

Dietro le quinte

Un perduto ritratto del Gran Mogol Jahangir nelle collezioni dei Medici

Giovanni Santucci e Luca Ruggeri

26 OTTOBRE

Laboratorio universale

Il mondo sotterraneo di Ulisse Aldrovandi: gemme, pietre e minerali nel collezionismo scientifico di tardo Cinquecento

Monica Azzolini

2 NOVEMBRE

Dietro le quinte

Lo spazio del teatro nella Firenze degli anni ’70: il Rondò di Bacco

Renzo Guardenti e Andrea Strangio

9 NOVEMBRE

Capolavori su carta

I disegni a penna di Bartolomeo Passerotti, Agostino Carracci e Hendrick Goltzius tra virtuosismo grafico e strategia di mercato

Donatella Fratini

16 NOVEMBRE

Tesori dai depositi

Dal ghetto alla corte dei Medici: la vita e le opere di un pittore ebreo fiorentino nel Seicento

Gabriele Mancuso

23 NOVEMBRE

Capolavori su carta

Mantegna, Rosso, Naldini e altri maestri. Mercato e collezionismo: la lettura di un’opera compiuta attraverso la scoperta di nuovi disegni

Cristiana Romalli

30 NOVEMBRE

Laboratorio universale

La Cina nelle Gallerie degli Uffizi: oggetti d’incanto e suggestioni culturali

Iside Carbone

7 DICEMBRE

Gli Uffizi e il territorio

Il purgatorio di Michelangelo e dei Medici. La Sagrestia Nuova

Ulrich Pfisterer, introduce Paola d’Agostino

14 DICEMBRE

Dietro le quinte

Zeri e Firenze

Andrea Bacchi

21 DICEMBRE

Gli Uffizi e il territorio

Volterra. L’anfiteatro che non c’era

Elena Sorge

