Droga, trovato hashish sotto un'auto a Livorno: segnalate quattro persone

Controlli serrati dei carabinieri in centro a Livorno hanno permesso di segnalare 4 assuntori: due controllati in piazza XX Settembre e due nei pressi di via Grande.

Setacciata con le unità cinofile anche piazza Garibaldi dove, occultati sotto un’autovettura in sosta, sono stati rinvenuti circa 20 gr. di hashish.

Oltre a finalità preventive e repressive questi servizi, connotati da visibilità, hanno lo scopo di far percepire alla cittadinanza la presenza dell’Arma, in chiave di rassicurazione sociale.