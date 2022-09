Incidente sul lavoro a Vinci, grave infortunio in un'azienda di Spicchio

Grave infortunio per il titolare di un'azienda nel territorio di Vinci, a Spicchio. Questa mattina l'uomo, un 75enne, ha avuto un incidente nello stabilimento di materie plastiche, ed è stato soccorso in codice rosso. Da quanto si apprende l'uomo avrebbe riportato un trauma per schiacciamento alla mano sinistra e un ustione all'avambraccio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza della Misericordia di Empoli e la medicina del lavoro. L'infortunato è stato trasportato d'urgenza al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze.