La transizione ecologica che serve all'Italia e alla Toscana: le proposte di Legambiente ai partiti

Che transizione ecologica serve all’Italia e che in direzione dovrà andare la prossima legislatura? In vista delle elezioni del 25 settembre, Legambiente presenta ai partiti in corsa la sua Agenda per la prossima legislatura. Un documento che raccoglie 100 proposte, suddivise in 20 ambiti tematici, con riforme e interventi sulla transizione ecologica e che hanno al centro: lotta alla crisi climatica, innovazione tecnologica, lavoro e inclusione sociale.

In Toscana l’incontro di presentazione e dibattito circa questi temi avrà luogo mercoledì 21 settembre, alle 17.00, presso la Sala Meucci della Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino. L’evento, introdotto da Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, e moderato da Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, vedrà come invitati alcuni tra i candidati dei principali partiti politici (PD, Movimento 5 Stelle, Europa+, Allenza Verdi e Sinistra, Unione Popolare) oltre a ospiti di rilievo di associazioni ambientaliste, università e imprese.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, richiesta la registrazione a info@legambientetoscana.it

- Il Programma

- Il Dossier “La transizione ecologica che serve all’Italia”

Fonte: Legmbiente Toscana