Con determina del dirigente del settore 4 del Comune di Volterra sono stati affidati a una ditta locale i lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in frana lungo la viabilità comunale "Maremmana" presso l'incrocio con la strada comunale di Villamagna per un ammontare dei lavori consistenti in poco meno di 50.000,00 Euro. I lavori partiranno nei primi giorni nel mese di ottobre.