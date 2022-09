Memorial Luigi Toni, l'Empoli si aggiudica la 17esima edizione

L’Empoli batte la Fiorentina (6-2) e si aggiudica la XVII edizione del Trofeo dedicato alla memoria di Luigi Toni presso i campi sportivi del Pisa Ovest in Via Livornese nel quartiere di Porta a mare a Pisa riservato alla categoria Esordienti Prof 2011. Nettamente meritata l’affermazione degli azzurri che hanno dominato il torneo sconfiggendo nell’ordine Pisa Ovest, Pontedera e appunto in finale la Fiorentina che ha chiuso comunque con un onorevole secondo posto. Nella finalissima Empoli superiore che si porta sul 3-0 con la doppietta di Princeton e la rete del promettente Cristiano. La Fiorentina si rifà sotto con la rete di Kumara, ma l’Empoli si riporta avanti con il poker di Bianchi. Sul podio il Pisa Sporting Club che ha sconfitto ai calci di rigore il Pontedera con il penalty decisivo di Giovannelli. Prima dei tiri dagli undici metri doppio vanatggio per il Pontedera con le reti di Sgroi e Incani, La rimonta pisana affidata a Gadenz e Mazzoni. Quinta piazza per il Pisa Ovest che ha disputato il torneo con la categoria 2010 che nella finale per il 5 e 6 posto ha sconfitto la Lucchese per 4-1 con una doppietta di Colangelo e le reti di Di Blasi e capitan Stiller.

FINALE 5 – 6 POSTO

PISA OVEST – LUCCHESE 4-1

PISA OVEST: Scarpellini, Scalsini, Postiglione, Pavel, Di Blasi, Colangelo, Stiller, Taibi, Vento. A disp. Scuglia, Cheppi. All. Ciro Andreotti.

LUCCHESE: Pistelli, Settesoldi, Galli. Guidi, Paffile, Fulvetti, Fini, Bertilacchi, Batisti. A disp. Giella, Bello, Fabi, Frank, Lazzarini, Lucchesi, Lugliani, Marinai, Mariotti, Romagnoli, Santucci, Tambellini, Bonini, Giorgetti. All. Cucchi

RETI: Di Blasi (P), Lugliani (L), Colangelo 2 (P), Stiller (P)

FINALE 3 – 4 POSTO

PISA SPORTING CLUB – PONTEDERA 2-2 (6-5 dcr) n

PISA SPORTING CLUB: Gjiergji A., Amelia, Bandini, Cavalli A., Ciuccio, Falconetti, Gadenz, Giovannelli, Gjiergji C. A disp. Mazzoni, Petrini, Porta, Santacroce, Scotti, Spinelli, Steri, Zauli. All. Severino Tarantino

PONTEDERA: Pretini, Moriani, Bragagni, Clemente, Tarantino, Vicino, Sgroi, Vaccaro, Incani. A disp. Garibaldi, Minichino, Cavallini, Capaccioli, Polini, Bani, Aquilini, Mignemi, Di Cugno, Puccini. All. Rocco Tullio

RETI: Sgroi (Po), Incani (Po), Gadenz (Pi, rig.), Mazzoni (Pi)

FINALE 1 – 2 POSTO

EMPOLI – FIORENTINA 6-2

EMPOLI: Puccioni, Lombardo, Lotti, Bianchi, Matteucci, Cristiano, Di Natale, Zinna, Papini, Princeton, Cattin, Martelli, Marcucci, Peschi. All. Massimo Saccà

FIORENTINA: Bai, Leprini, Serricchio, Sementa, Cinotti, Mastilomei, Gennaioli, Gianassi, Tizapani, Carpita, Filippi, Saponaro, Kulla, Kumara, Farolfi, Di Sario, Ciani, Kola. All. Morgantini.

RETI: Princeton 2 (E), Cristiano (E), Kumara (F), Bianchi (E), Papini (E), Lotti (E)

