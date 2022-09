E’ indetta per domenica 23 ottobre 2022 l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia di Siena. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito nella sede della Provincia di Siena, in Piazza Duomo, 9. Il decreto per l’indizione è stato firmato dal vice presidente facente funzioni David Bussagli.