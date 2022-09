Servizio Civile con Asl Tc, 28 posti disponibili: 4 sono a Empoli

Per chi ha un’età compresa tra 18 e i 28 anni c’è ancora tempo fino al prossimo 30 settembre per presentare la domanda (on line) per svolgere nell’Azienda Usl Toscana centro il Servizio Civile. Quest’anno i Volontari saranno impegnati nel progetto “Scd Digitalizziamoci: verso una comunità competente”.

I 28 Volontari, una volta superata l’apposita selezione, e lo specifico percorso formativo, saranno impegnati, per un anno nel diffondere la cultura digitale affinché essa non sia percepita come un ostacolo ma come uno strumento che permetta al cittadino di esercitare e tutelare i propri diritti.

I progetti dell’Azienda USL Toscana centro sono due: “Digitalizzazione? Che bello, da casa posso fare anch’io!”, sarà realizzato con 13 Volontari (7 posti per Firenze, 3 per Prato, 3 per Pistoia); “Il Digitale di Aiuto al cittadino” con 15 Volontari (6 posti per Firenze, 3 per Prato, 2 per Pistoia e 4 per Empoli) di cui 5 posti riservati a Giovani con Minori Opportunità (di seguito GMO).

I giovani Volontari saranno presenti nelle sedi di competenza della AUSL e a disposizione dei cittadini, soprattutto quelli più fragili, per svolgere la funzione di “facilitatori digitali” nella prenotazione di una visita medica on line, nell’invio di una mail fino alla gestione delle app del servizio sanitario.

Dei complessivi 28 posti 13 sono riservati a Firenze, 6 a Prato, 5 a Pistoia e 4 Empoli.

In particolare sono in numero limitato le domande per le seguenti sedi aziendali:

presidi di: S. Francesco Bettini Pelago, presidio integrato ospedale-territorio Lorenzo Pacini di San Marcello e Piteglio, Casa della Salute di Agliana, poliambulatorio Lastra a Signa, centro Polivalente Borgo San Lorenzo;

ospedali: Serristori di Incisa e Figline Valdarno, Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio di Firenze, Ospedale Santo Stefano di di Prato e San Giuseppe di Empoli.

Tutte le informazioni sono contenute nel link https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/solidarieta-e-cooperazione/570-servizio-civile/34470-servizio-civile-universale-bandi-progetti-selezioni-e-graduatorie-2

oppure al linkhttps://www.regione.toscana.it/servizio-civile-regionale

Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi e una volta superata la selezione gli Operatori Volontari saranno impiegati nei progetti per 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di 5 giorni, dopo aver svolto la formazione generale e specifica. L’assegno mensile è pari a 444,30 euro.

Informazioni

I giovani candidati per meglio orientarsi nella scelta del progetto, oltre ad utilizzare gli strumenti di ricerca messi a disposizione dalla piattaforma e sui siti internet possono fare riferimento ai contatti di seguito riportati:

Ufficio Servizio Civile dell’Azienda Usl Toscana Centro :

055–6937740-7552

e-mail: serviziocivile@uslcentro.toscana.it

per i territori di:

Firenze: Sig.ra Laura Borselli 055/6937740-7552

Empoli: Sig.ra Susanna Matteoli 0571/704245

Prato : Sig.ra Cinzia Papi 0574/807104

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa