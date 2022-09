Spogliatoi riqualificati per il campo sportivo di Torre, lavori dell'Ac Ferruzza

Non solo successi sportivi per l'AcFerruzza ASD, la società calcistica fucecchiese che ha vinto l'ultimo campionato di calcio Uisp dell'Empolese Valdelsa. La società del presidente Siriano Frediani recentemente ha raggiunto un altro grande successo in termini di miglioramento del proprio impianto sportivo, il campo da calcio situato nella frazione di Torre.

Di proprietà comunale, l'impianto è stato concesso in uso alla società bianconera che questa estate, usufruendo del super bonus statale del 110%, ha completamente riqualificato l'edificio che ospita gli spogliatoi migliorandone sia le qualità energetiche - con isolamento termico, nuova copertura e nuovi infissi - che impiantistiche con l'inserimento di una nuova caldaia e di un addolcitore.



Un investimento complessivo di 70 mila euro che si va ad aggiungere alle spese che la società sostiene costantemente per mantenere al meglio il manto erboso del campo sportivo, un terreno che presenta sempre un colpo d'occhio invidiabile.

L'impegno delle società sportive nel mantenere i propri impianti al meglio, mostrando un attaccamento al territorio e alle strutture che vengono utilizzate per l'attività sportiva, dimostra come sia stata lungimirante la scelta dell'amministrazione comunale di Fucecchio di affidare alle varie società locali la gestione degli impianti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa