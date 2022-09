Ubu in scena all'Orcio d'Oro di San Miniato

Il Laboratorio Teatrale dell'Orcio d'Oro (via Augusto Conti 48 a San Miniato) presenta martedì 20 settembre alle ore 21,30, lo spettacolo "Ubu. I dialoghi del Padre e della Madre" di Alfred Jarry e Andrea Rauch, ne saranno interpreti i partecipanti al Laboratorio, diretti da Anna Di Maggio.

Lo spettacolo (una lettura drammatizzata) si inserisce nella mostra di Andrea Rauch, un grafico di caratura internazionale, che presenta all'Orcio d'Oro una cinquantina di opere dedicate al mitico personaggio che Alfred Jarry mediava addirittura da Shakespeare. Il personaggio di Ubu e sua moglie madre Ubu sono ispirati al "Macbeth" di cui ripercorrono la smania di potere e le truculente imprese, naturalmente in modo particolarmente satirico, con scene particolarmente orripilanti, come quelle in cui i Palettini torturano, decervellano, impallano i contendenti di Padre Ubu.

Insomma un lavoro da non perdere, se non altro per capire tutta l'avanguardia del 900, che nasce proprio da questo lavoro di Jarry, scritto nel 1898.