Bar-pizzeria del circolo Arci di Fucecchio in gestione, come partecipare

Il circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio dà in gestione il bar pizzeria nei locali di via Roma 66. Il bando pubblicato prevede che le domande dovranno pervenire, via posta o a mano, entro il 30 settembre prossimo.

Chi è interessato dovrà inviare una domanda corredata da curriculum con riportate le precedenze esperienze lavorative, specialmente nel settore della ristorazione; il possesso dell'Haccp; le proposte per le attività da svolgere nel bar-pizzeria.

Il direttivo della Casa del popolo richiede che gli interessati siano in possesso di partita Iva o con interesse all'apertura.

Per info 339/5824469 - casadelpopolofucecchio@gmail.com