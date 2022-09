Bonafè e Parrini (Pd) incontrano le categorie economiche

Ultimi giorni di campagna elettorale e ancora tanti gli appuntamenti da segnalare nell’Empolese Valdelsa:

domani, mercoledì 21 settembre, volantinaggi a Vinci in piazza della Libertà, ai mercati di Limite sull’Arno e Certaldo e al gazebo davanti alla Coop di via Fucecchiello a Fucecchio.

Nel pomeriggio a Empoli Simona Bonafè e Dario Parrini, rispettivamente candidati alla Camera e al Senato, incontreranno le categorie economiche, dopodiché andranno entrambi a Livorno all’incontro con il segretario Enrico Letta.

Alle 21.15 al circolo il Progresso di Montelupo Fiorentino Caterina Biti, candidata al Senato, interverrà all’incontro sul tema “I diritti al centro: le proposte del Pd”. Introduzione di Lorenzo Tombelli.

Alle 21.30 assemblea comunale alla casa del popolo dell’Apparita a Vinci.

Giovedì 22 settembre la mattina volantinaggio al mercato settimanale di Empoli e alle 21.30 assemblea comunale alla casa del popolo Il Piatrino con Dario Parrini.

Venerdì 23 settembre la mattina volantinaggio al mercato di Montaione.

Alle 11.30 ritrovo nel parcheggio della Coop del centro commerciale (lato ovest, via Livornese) per la partenza per la chiusura della campagna elettorale a Roma con il segretario Letta.

Chi volesse partecipare può prenotare allo 0571 700023 o 333 965 4737, costo 10 euro adulti, 5 euro giovani e bambini.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa