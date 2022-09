Centro Ippico Empolese in mostra ad Arezzo, risultati impressionanti

L’estate sta passando ma il Centro Ippico Empolese non passa mai inosservato. Impegnato, questo fine settimana ad Arezzo Equestrian Centre, nelle discipline di Dressage e Salto ad Ostacoli si è distinto in tutte le categorie, la preparazione atletica degli allievi e la professionalità dei Tecnici hanno dimostrato ancora una volta che nulla è lasciato al caso, infatti, i risultati straordinari che si sono ripetuti nelle varie gare ne sono la dimostrazione.

Nel Dressage sul gradino più alto del podio la fantastica Maddalena Romanelli, categoria F100, primo posto anche nella F200 e Freestyle livello F, Ryan Gori 1° classificato nella categoria E80 e 2° nella E60, entrambi supportati dalla formidabile Francesca Pieri Insegnante Tecnico dalle straordinarie capacità.

Mentre nel salto ad ostacoli troviamo Duccio Castellacci 1° in Coppa Toscana B90, Giuditta Lanzillotti 1° in coppa Toscana BP80, Chiara Fiorenti 1° in coppa Regionale e Progetto Sport LP40, Letizia Fioravanti 2° sia in Coppa Regionale che nel Progetto Sport B100, Vittoria Bartalini 2° coppa Regionale B100 e 5° in B110, Marianna Saletti 3° coppa Regionale B100 e 4° in B110, Stefania Caporaso 4° coppa Regionale in B90, Bianca Mascagni 2° in coppa Toscana

BP60, Alessia Anzisi 3° coppa Regionale e Progetto Sport, Jenny Castellacci 4° in coppa Regionale e Progetto Sport, Tiberio Bargagna 6° coppa Toscana BP60. Tutti sostenuti dai Tecnici Ottavia Corti e Alessio Bianchiil quale dichiara “l’equitazione è uno sport, un gioco, una passione, è un rapporto affettivo con il cavallo che completa la crescita della persona, orgoglioso di avere queste allieve”.

Fonte: Centro Ippico Empolese