Certaldo per la pace tra letture di Rodari e camminate

Una camminata nel nome della pace, per ribadire il suo valore e la sua importanza, attraverso le parole di Gianni Rodari. È quella in programma per domani, mercoledì 21 settembre, con ritrovo alle 16:15 in Piazza della Libertà, organizzata dall’Associazione Anthos in collaborazione con il Comune di Certaldo nell’ambito del progetto Parco Libera Tutti. L’iniziativa era in programma per il 24 settembre, ma è stata anticipata a una data non è casuale, quella in cui ricorre la Giornata internazionale della Pace, istituita nel 1981 dall’Assemblea dell’ONU per ricordare la pace globale.

“Gianni Rodari – fanno sapere gli organizzatori - ha esaltato con i suoi scritti il potere dell’immaginazione facendone uno strumento per conoscere la realtà, ha usato il linguaggio dei bambini per parlare anche e soprattutto agli adulti, ha innalzato il mondo dei bambini alla dignità del mondo adulto. La pace inizia da noi, dal nostro mondo di relazioni”.

Dopo il ritrovo, la camminata prevede la sosta in Piazza della Stazione fino all’arrivo al Parco Libera Tutti, il parco accessibile e inclusivo di tutti e per tutti tra via di Canonica e via Fratelli Cervi. Durante la passeggiata saranno lette le filastrocche Promemoria, Dopo la pioggia e La guerra delle campane.

Fonte: Comune di Certaldo