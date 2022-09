Agenti di polizia municipale, concorso a tempo indeterminato per 2 posti a Figline e Incisa

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha aperto un concorso per la copertura di due posti di Ispettore di Polizia municipale, in categoria D, a tempo pieno e indeterminato. La domanda di partecipazione deve essere consegnata entro le ore 13 di lunedì 17 ottobre 2022.

Tra i requisiti richiesti, la laurea breve o triennale e l’aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni presso un corpo o servizio di Polizia locale in qualità di Agente (categoria C), oltre agli ulteriori requisiti psico-fisici previsti per il porto d’armi e per l’accesso al profilo.

L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale, precedute da un’eventuale prova preselettiva qualora il numero di domande di partecipazione ricevute sarà superiore a 70. Le prove si terranno nelle seguenti date: l’eventuale prova preselettiva il 21 ottobre, la prova scritta il 27 ottobre, la prova orale l’8 novembre, in tutti i casi alle ore 9.30. Il luogo di svolgimento delle prove ed eventuali variazioni saranno comunicati in seguito sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

La domanda di partecipazione deve essere presentata online, sulla piattaforma https://apps.comunefiv.it/auth, seguendo la procedura guidata. Il testo completo del bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, a questo indirizzo.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno