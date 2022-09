Espansione Sammontana ed EcoPark Ponte a Elsa, varianti approvate senza osservazioni

Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale, svolta lunedì 19 settembre 2022, sono state approvate in maniera definitiva la variante normativa al regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 30 e 32 delle Lrt 65/2014 per modifiche alle NTA DE RU, proposta dalla società Sammontana, e la variante al Regolamento Urbanistico ai sensi degli artt. 34 e 238 della legge Regione Toscana n.65/2014 e s.m.i. mediante approvazione del progetto definitivo denominato EcoPark - Rigenerazione urbana fabbricato dismesso nel centro abitato di Ponte a Elsa. La prima è stata approvata all'unanimità, la seconda è stata approvata a maggioranza con voti favorevoli di Pd, Questa è Empoli e Buongiorno Empoli Fabrica Comune, voti contrari di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, astenuti Lega e M5S.

L'approvazione definitiva arriva al termine del periodo utile per la presentazione di eventuali osservazioni: in entrambi i casi, non sono pervenute osservazioni in merito alle due varianti che mettono al centro progetti importanti per la città.

Per quanto concerne la variante normativa al regolamento urbanistico, proposta da Sammontana, come illustrato nel corso della seduta del consiglio comunale del 27 giugno scorso, l'obiettivo è permettere all'azienda di realizzare nuovi spazi produttivi, in aree che sono già di sua proprietà. Le modifiche al Regolamento Urbanistico Comunale sono quindi di natura tecnica e funzionali esclusivamente a tale attività senza coinvolgere in nessun modo altre proprietà private.

Per quanto concerne invece l'EcoPark, l'approvazione della variante va di fatto a formalizzare il cambio di destinazione d'uso dell'area del fabbricato dismesso nel cuore di Ponte a Elsa, noto come Ecomostro: l'area da residenziale diviene sede di servizi di quartiere. Dopo questo step, proseguirà la progettazione esecutiva per poi, entro l'anno, porre in essere le procedure di gara necessarie, anche alla luce della linea di finanziamento interessata dal PNRR.

