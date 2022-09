Giornate europee del patrimonio, trekking in programma a Montelupo

Tornano sabato 24 e domenica 25 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Nelle due giornate visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura italiani sul tema: “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

Non poteva certo mancare Montelupo all’appello con due iniziative, una che guarda al contemporaneo e l’altra all’archeologia.

Dalle 10.00 alle 11.30 si terrà un Trekking urbano dedicato all’ Arte Contemporanea. Una passeggiata per le strade del paese, alla scoperta delle opere di arte contemporanea che omaggiano la storia e la tradizione di Montelupo Fiorentino.

Luogo di ritrovo e di partenza: Museo della Ceramica.

Prenotazione consigliata. Costo: € 1 a partecipante.

Il trekking non prevede la visita ai musei.

Info e booking: Museo della Ceramica Piazza V.Veneto, 10/11

info@museomontelupo.it – 0571 1590301

Nel pomeriggio, invece, prevista l’apertura della Villa romana del Virgigno.

L’evento prevede una visita guidata al sito archeologico con un particolare approfondimento sulla conquista romana del Valdarno e sulla centuriazione.

Sarà illustrato il rapporto degli antichi romani con le risorse del territorio e sarà mostrato il funzionamento della groma, strumento utilizzato per la suddivisione e organizzazione delle nuove conquiste, grazie ad una riproduzione in scala 1:1.

Attività rivolta a tutti. Costo: 1€ a persona.

Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 presso il sito archeologico della Villa romana del Virginio in via delle Masse, lungo la pista ciclopedonale della Pesa. Tutti i dettagli su come raggiungere il sito saranno forniti in sede di prenotazione.

Prenotazione obbligatoria entro il 23 settembre chiamando o inviando messaggio whatsapp al 347 1067746.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa