Guida in stato di ebbrezza, 5 denunce a Pisa nel fine settimana

Fine settimana di controlli sulle strade del centro di Pisa. Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, nell'ambito del servizio svolto in contrasto alla mala movida e concentrato in posti di controllo nelle zone del centro e sulle principali arterie di comunicazione con la città.

In seguito agli accertamenti sono 4 i conducenti risultati positivi all'etilometro, presentando un livello di alcol del sangue superiore ai limiti consentiti dalla legge. Un quinto automobilista, sorpreso in possesso di hashish, si è rifiutato di sottoporsi agli specifici accertamenti sanitari. Denunciati, per tutti i conducenti è scattato anche il ritiro della patente di guida.