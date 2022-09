Incidente nella notte a Calenzano, motociclista 26enne perde la vita

Tragedia sulle strade di Calenzano la notte scorsa dove un giovane motociclista di 26 anni, Emanuele Novi, ha perso la vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 22 di lunedì 19 settembre, tra via Pertini e via Giusti vicino alla Coop. La moto condotta dal giovane, secondo le prime ricostruzioni unico mezzo coinvolto, sarebbe finita contro un muretto. Un impatto molto violento che purtroppo è stato fatale per il ragazzo, i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 intervenuti sono risultati vani.

Sul posto l'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Sesto Fiorentino, i carabinieri della stazione di Calenzano e della Compagnia di Signa e i vigili del fuoco. Proseguono gli accertamenti sull'incidente dei militari e della municipale di Calenzano, anche tramite le immagini delle telecamere presenti in zona.

Molti i messaggi di cordoglio sui social tra cui quello dell'Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme, dove il giovane di Sesto Fiorentino aveva studiato. "Caro Emanuele, resterai sempre nel cuore di questo istituto e di tutti noi. Ragazzo dal bel sorriso e dal grande cuore".