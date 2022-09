Incidenti in Fi-Pi-Li e in A1, code a Firenze ed Empoli

Mattina di difficoltà per chi viaggia in auto lungo le principali direttrici toscane.

Sull'autostrada A1 tra Firenze Scandicci ed il bivio per la A1 Direttissima verso Bologna, sono stati raggiunti fino a 7 km di coda per un incidente avvenuto al km 267 nel quale è rimasto coinvolto un camion. Il traffico scorre su una corsia. In alternativa a chi viaggia verso Bologna, si consiglia di uscire a Calenzano, seguire le indicazioni per la strada SP8 "Militare Barberinese" con rientro in autostrada a Barberino.

Un altro incidente, senza feriti, è segnalato all’uscita di Empoli ovest (Ponte a Elsa) direzione Firenze. Si consiglia di uscire a San Miniato per evitare code.