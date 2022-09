Investito da una moto, 83enne in codice rosso a Firenze

Uno scontro tra un pedone e un motociclista dove il primo ha avuto la peggio. Si tratta dell’incidente avvenuto poco dopo le 12 in via Senese a Firenze dopo l’incrocio con via del Gelsomino in direzione città. La dinamica è in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. Per effettuare i soccorsi e i rilievi la strada è stata momentaneamente chiusa alla circolazione. I due uomini coinvolti sono stati portati all’ospedale: il pedone 83enne in codice rosso, il centauro 65enne in codice verde.