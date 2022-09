Si festeggiano gli sposi 'inossidabili' ad Altopascio

Nozze d'oro e di diamante: Altopascio celebra le sue coppie inossidabili con una cerimonia dedicata agli sposi più duraturi.



Sono più di 50 - precisamente 52 - le coppie che nel 2020 hanno raggiunto i non facili traguardi dei 50 e 60 anni di matrimonio. Per festeggiare un amore così solido e resistente, il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore alle politiche sociali, Valentina Bernardini, hanno consegnato alle coppie una targa-ricordo.



«La famiglia è il centro di ogni società, di ogni comunità - hanno commentato D'Ambrosio e Bernardini -. In un tempo così liquido e mutevole, privo a volte di certezze e punti di riferimento, trovarsi di fronte a un esempio così limpido di amore, fatto di pazienza, cura e dedizione reciproche, è una vera emozione. Abbiamo recuperato ora l'anniversario delle coppie che hanno compiuto 50 e 60 anni di matrimonio nel 2020 a causa delle ben note restrizioni dovute alla pandemia: nei prossimi giorni festeggeremo coloro che hanno raggiunto lo stesso importante traguardo lo scorso anno».



Giovedì 22 settembre, infatti, la cerimonia si ripeterà con la consegna delle targhe per le coppie che hanno festeggiato le nozze d'oro e di diamante nel 2021.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa