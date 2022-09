Omaggio al Galluzzo per Oriana Fallaci

Nei giorni scorsi, in occasione dell'anniversario della scomparsa del grande "scrittore" fiorentino, come amava definirsi 16 anni senza Oriana Fallaci. Il Comitato Oriana Fallaci nei giorni scorsi ha reso omaggio al grande "Scrittore"(come lei amava definirsi) fiorentino, sepolta presso il Cimitero Evangelico "Agli Allori", al Galluzzo di Firenze.



Qui è sepolta l'autrice della cosiddetta Trilogia fallaciana ma anche di altri importanti libri come per esempio "Lettera ad un bambino mai nato", "Penelope alla guerra" di cui quest'anno ricorre il 60°anniversario della prima edizione.



Il Comitato Oriana Fallaci, fondato da Marco Cordone nel 2005 a Firenze, ha al suo attivo la prima lettura integrale assoluta del libro "La rabbia e l'orgoglio" che ebbe luogo il 15 settembre 2017 presso la Sala "Oriana Fallaci" di Palazzo Medici Riccardi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze