Palio di Fucecchio, riapre la pista: i cavalli potranno allenarsi

Dopo la pausa estiva i cavalli sono pronti a tornare nella Buca del Palio di Fucecchio: sabato 24 settembre alle ore 8 la pista riaprirà i battenti per gli allenamenti di cavalli e fantini. Sono già numerose le iscrizioni accolte dal CdA dell'associazione Palio.

L'anello in terra battuta in questi giorni è oggetto di importanti interventi di manutenzione da parte dei membri del CdA dell'associazione Palio e dei loro collaboratori che lavorano per renderla ottimale e quindi pronta ad accogliere i cavalli iscritti. La scelta del sabato è stata compiuta dal CdA anche per dare maggiore possibilità ai proprietari dei cavalli e a tutti gli appassionati di assistere agli allenamenti dei loro animali.

“Ripartiamo dopo la pausa estiva – sottolinea il presidente del CdA Nicolò Luca Cannella – con grande voglia e con l'entusiasmo di chi sta per iniziare una nuova stagione paliesca. In questi giorni stiamo svolgendo tutti gli interventi necessari per portare la pista nelle migliori condizioni e riprendere le attività al meglio. I lavori sono in corso su diversi fronti, come ad esempio l'avviamento di un percorso insieme ai proprietari dei cavalli. Prossimamente organizzeremo un primo incontro con i Capitani delle 12 Contrade con cui analizzeremo gli aspetti organizzativi e fisseremo le date delle Corse di Primavera che precederanno il Palio del 21 maggio 2023”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa