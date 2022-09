Panchine 'anti-vandali' a Ponte Buggianese

L’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese al fine di garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici verdi, informa che sono state recentemente installate del nostro territorio, ulteriori panchine anti-vandali, al fine di migliorare il contesto locale.

Le nuove panchine installate sono nel giardino di Ponte di Mingo, in Via Benedetti ad Anchione, in Piazza IV Novembre, in Via Pietro Leopoldo, in Piazza Giudici Falcone e Borsellino ed in Via Sandro Pertini, oltre ad un’ulteriore installazione presso il Cippo dei caduti a Pratogrande.

Con queste ulteriori installazioni procede il lavoro di rinnovamento ed implementamento delle panchine nei parchi pubblici, che prevede nel periodo 2018-2023 la sostituzione totale di tutte quelle presenti a Ponte Buggianese.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese