Pci Empolese Valdelsa chiude la campagna al circolo di Santa Maria

Il Partito Comunista Italiano dell'Empolese Valdelsa conclude giovedì 22, dalle ore 20 e per tutta la serata, la sua campagna elettorale presso il Circolo ARCI di Santa Maria, in Via Livornese 88 a Empoli.

In Toscana il Partito della falce e martello sarà presente sulla scheda elettorale del Senato.

Il programma e la lista verranno presentati da Annamaria Zisa (candidata PCI Collegio uninominale Senato Toscana - U04), Marco Barzanti (candidato PCI Collegio uninominale Senato Toscana - U01 / Segretario Regionale PCI Toscana), Patrizio Andreoli (candidato PCI Collegio uninominale Toscana U - 02 / Segreteria nazionale PCI).

La serata sarà aperta alle 20.00 da una cena buffet (contributo 15 euro, richiesta prenotazione al 347 607 3685).

Fonte: Pci Empolese Valdelsa