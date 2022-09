Perdite a Cortenuova, Acque risponde: "Interverremo per ogni perdita"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la risposta di Acque Spa in merito all'articolo pubblicato ieri, lunedì 19 settembre, dal titolo “Perdite d'acqua continue a Cortenuova, cittadini stanchi per via Piano all'Isola”, Acque SpA intende precisare quanto segue:

La condotta idrica di via del Piano all’Isola è obiettivamente datata e, per questo, soggetta al rischio di diverse rotture. Nell’anno in corso, e in particolare nelle ultime settimane, i guasti si sono verificati in più rapida successione rispetto al passato, per un ulteriore deterioramento della tubazione e per il fatto che nel periodo estivo e nei casi di perdurante siccità le condotte sono sottoposte a maggiori sollecitazioni. Ai guasti sono seguite sempre riparazioni puntuali, con i tecnici tempestivi nell’intervenire per limitare per quanto possibile i disagi alle utenze.

Acque è consapevole di come quella di via del Piano all’Isola sia una delle molte tubazioni del territorio gestito (una rete idrica di oltre 6mila chilometri) che avrebbe bisogno di un radicale intervento di sostituzione. Non sempre però si può procedere subito con simili operazioni, sia perché ingenti dal punto di vista economico, sia perché tali interventi devono essere programmati ed inseriti nei piani di investimento concordati con l'Autorità Idrica.

In questo periodo, inoltre, Acque è fortemente impegnata con tutte le squadre negli interventi di riparazione delle perdite e sul fronte dell’emergenza idrica. Una volta terminata questa fase, si tornerà alla pianificazione e alla valutazione delle situazioni più critiche. In questo senso, l’obiettivo è quello di inserire l’intervento di sostituzione della condotta di via del Piano all’Isola tra le priorità del prossimo biennio.

Il gestore idrico è consapevole dei disagi che il rapido deterioramento della tubazione sta causando agli utenti. Per questo, fino a quando non sarà possibile procedere con il lavoro risolutivo, l’impegno è quello di continuare a intervenire puntualmente ogniqualvolta si verifichi una rottura. A tale proposito, la riparazione della perdita attualmente presente in via del Piano all’Isola è in programma per la giornata di domani (mercoledì 21 settembre)