Pisa Half Marathon, il ricavato alla donazione degli organi

La Pisa Half Marathon- Mezza Maratona Città di Pisa del prossimo 9 ottobre, oltre a incoronare la sedicesima vincitrice e il sedicesimo vincitore della mezza maratona all’ombra della Torre Pendente, assegnerà anche i titoli di campionessa e campione italiano FIDAL 2022.

Saranno sei le maglie tricolori in palio nella manifestazione organizzata dall’associazione Per Donare la Vita Onlus (www.perdonarelavitaonlus.it), in collaborazione con l’A.S.D. Leaning Tower Runners e col patrocinio del Comune di Pisa: due a livello Assoluto, due fra le Promesse e due nella categoria Juniores.

La Pisa Half Marathon, gara regina della giornata che assegnerà i tricolori sulla distanza certificata di 21,097 km, è una manifestazione internazionale di atletica leggera organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, inserita nel calendario nazionale col livello di Bronze Label.

La partenza della Pisa Half Marathon è prevista alle ore 9:00 da via Contessa Matilde 72.

Il lungo serpentone dei partecipanti si snoderà poi fra il verde del Parco di San Rossore e le vie principali della città e del centro storico, arrivando infine in Piazza Duomo, patrimonio dell'umanità.

Un nobile fine

«Un grandissimo orgoglio, ma anche un’enorme responsabilità. L’intera città di Pisa ha un'occasione da non perdere. Erano anni che inseguivamo il traguardo di organizzare la gara valevole per il campionato italiano di mezza maratona» ha dichiarato Ugo Boggi, presidente della SITO - Società Italiana dei Trapianti d’Organo e di Tessuti, oltre che organizzatore della Pisa Half Marathon attraverso l'associazione Per Donare la Vita Onlus.

«La Pisa Half Marathon ha numeri in crescita ormai da molti anni, ma soprattutto un nobile fine: quello di finanziare con l’intero ricavato l’associazione Per donare la vita Onlus, che da anni promuove la donazione degli organi nel nostro paese» conclude Boggi, professore ordinario di chirurgia generale presso l'Università di Pisa.

A rimarcare il deciso segnale di solidarietà della Pisa Half Marathon contribuisce anche l’hashtag ufficiale della manifestazione: #PisaCorreColCuore.

Movimento per tutti

Oltre alla Pisa Half Marathon, la manifestazione comprende anche una corsa stracittadina non competitiva: la Pisa Ten, giunta quest’anno alla quarta edizione.

La Pisa Ten è una corsa ludico-motoria articolata sulla distanza di circa 10 chilometri e aperta a tutti senza limiti di età o di livello: amanti della corsa, habitué della camminata, famiglie al completo e chiunque voglia iniziare la giornata all’insegna dell’attività fisica e della scoperta delle bellezze architettoniche della città. Anche per la Pisa Ten, infatti, l’arrivo è previsto in Piazza dei Miracoli.

La partenza della Pisa Ten è prevista alle ore 8:00 da via Contessa Matilde 72, Pisa. Per partecipare non sono necessari tessere di affiliazione sportiva né certificati medici.

Sport e solidarietà: staffetta vincente con Per Donare La Vita Onlus

Nata nel marzo del 2007, l'associazione Per Donare La Vita Onlus si dedica all’assistenza dei pazienti trapiantati e dei pazienti coinvolti in terapie complesse, unitamente all’accoglienza e a sostegno delle loro famiglie.

L'associazione Per Donare La Vita Onlus promuove la cultura della donazione e del trapianto di organi e tessuti mediante l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere sportivo e culturale, come la Pisa Half Marathon, fra le poche gare in Italia che devolve l'intero ricavato in beneficenza.

L'associazione Per Donare La Vita Onlus si fa foriera di un messaggio di solidarietà e speranza, grazie alla forza della testimonianza dei pazienti beneficiari di trapianto.

L'associazione Per Donare La Vita Onlus promuove lo sviluppo della consapevolezza e dell'autonomia dei pazienti, guidandoli in un percorso di diagnosi e cura, grazie a un network di specialisti e di volontari a sostegno degli assistiti e dei loro familiari.

Un ricordo indimenticabile

Per rendere l’esperienza della Pisa Half Marathon ancora più indimenticabile, il comitato organizzatore (associazione Per Donare la Vita Onlus e A.S.D. Leaning Tower Runners) metterà a disposizione gratuitamente di tutti gli iscritti le foto della gara.

Il servizio fotografico della Pisa Half Marathon è assicurato dai volontari dell'associazione Regalami

un Sorriso ETS (www.regalamiunsorriso.it)

Per ulteriori informazioni:

www.mezzamaratonapisa.it

www.perdonarelavitaonlus.it

In allegato alcune foto delle edizioni precedenti.

Photo credits: Regalami un Sorriso ET